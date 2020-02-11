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11 февраля 2020, 13:49

В Мукачеве руководство полиции города отстранено от обязанностей

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11 февраля 2020, 13:49
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Сегодня, 11 февраля, на внеочередной сессии облсовета депутаты заслушали отчет начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло.
Сегодня, 11 февраля, на внеочередной сессии облсовета депутаты заслушали отчет начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Закарпаття.

Речь идет о событиях, которые имели место в Мукачеве 7 февраля. Один из депутатов закарпатского облсовета сегодня во время сессии спросил нового руководителя закарпатской полиции, какие меры приняты к руководству мукачевской полиции.

"Назначена служебная проверка, все руководство отстранено, один принял решение о выходе на пенсию. Сейчас назначен новый исполняющий обязанности", - ответил Канцідайло.

Добавим, что 8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.

Днем ранее, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.

Депутаты попросили Зеленского сменить руководство полиции Мукачева.

По приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Мукачево усилены меры безопасности.


Закарпаття кримінал поліція
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