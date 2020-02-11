В Мукачеве руководство полиции города отстранено от обязанностей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Закарпаття.
Речь идет о событиях, которые имели место в Мукачеве 7 февраля. Один из депутатов закарпатского облсовета сегодня во время сессии спросил нового руководителя закарпатской полиции, какие меры приняты к руководству мукачевской полиции.
"Назначена служебная проверка, все руководство отстранено, один принял решение о выходе на пенсию. Сейчас назначен новый исполняющий обязанности", - ответил Канцідайло.
Добавим, что 8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.
Днем ранее, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.
Депутаты попросили Зеленского сменить руководство полиции Мукачева.
По приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Мукачево усилены меры безопасности.
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