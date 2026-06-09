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09 июня 2026, 18:35

В РФ взорвался автомобиль с российским генералом

09 июня 2026, 18:35
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Фото из открытых источников
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Это произошло недалеко от Москвы. Вероятно, там был ликвидирован 62-летний генерал-лейтенант русской армии

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, передает RegioNews.

Как известно из местных каналов, в Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. В этом жилом квартале живут российские военные и их семьи. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда водитель уже начал уезжать. Водителя вытащили из авто, но впоследствии он умер. Личность военного не раскрывают.

"Показательно, что автомобиль взорвали в 350 метрах от места, где год назад ликвидировали генерал-лейтенанта Москалика", - написал Стерненко.

Напомним, ранее подразделения Deep-strike Сил специальных операций ВСУ совместно с Силами беспилотных систем поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

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