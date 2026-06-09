У РФ вибухнула автівка з російським генералом

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Це сталось неподалік Москви. Ймовірно, там був ліквідований 62-річний генерал-лейтенант російської армії

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

Як відомо з місцевих каналів, у Балашисі вибухнуло авто BMW X3. Зазначається, що в цьому житловому кварталі живуть російські військові та їхні родини. За словами очевидців, вибух стався, коли водій вже почав їхати. Водія витягли з авто, але він згодом помер. Особу військового не розкривають.

"Показово, що автівку підірвали за 350 метрів від місця, де рік тому ліквідували генерал-лейтенанта Москаліка", - написав Стерненко.

Нагадаємо, раніше підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.