15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 12:10

Росія адаптувала FPV-дрон "Молнія", встановивши Starlink та камеру для розвідки – ГУР

22 грудня 2025, 12:10
Читайте также на русском языке
Дрон "Молнія". Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ворог модифікував ударний безпілотник "Молнія" для ведення повітряної розвідки

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

На порталі War\&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" опублікували інтерактивну схему, складові та електронні компоненти російського БпЛА "Молнія-2Р".

Раніше ГУР повідомляло про застосування Росією FPV-камікадзе літакового типу "Молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором. Згодом противник почав використовувати модифікацію "Молнія-2" з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

Росія адаптувала FPV-дрон "Молнія", встановивши Starlink та камеру для розвідки

Наразі ГУР зафіксувало нову адаптацію цього БпЛА – "Молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "Новый ай ти проект") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молніі-2Р" росіяни встановили супутниковий термінал Starlink.

З повним переліком складових та електронних компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше у ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані"з авіаракетою Р-60 – з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна блискавка ГУР FPV-дрон модифікація
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
В "Армія+" з’явились нові функції
22 грудня 2025, 15:35
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 15:19
У дружини генерала СБУ знайшли російський паспорт і нерухомість на 55 млн грн
22 грудня 2025, 15:05
На Київщині загорівся житловий будинок: знайшли тіло жінки
22 грудня 2025, 14:55
На Дніпропетровщині десантники допомогли музею врятувати хрест, який простояв 90 років
22 грудня 2025, 14:54
Ми воюємо за людей. Тому і маємо думати про людей
22 грудня 2025, 14:45
Дика тварина у квартирі: у Києві на Оболоні вовк покусав жінку
22 грудня 2025, 14:38
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
22 грудня 2025, 14:29
На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів
22 грудня 2025, 14:14
Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти
22 грудня 2025, 13:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »