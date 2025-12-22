Дрон "Молнія". Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

На порталі War\&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї" опублікували інтерактивну схему, складові та електронні компоненти російського БпЛА "Молнія-2Р".

Раніше ГУР повідомляло про застосування Росією FPV-камікадзе літакового типу "Молнія", який запускався зі спеціальної катапульти та наводився на ціль оператором. Згодом противник почав використовувати модифікацію "Молнія-2" з двома двигунами на крилах, доопрацьованим фюзеляжем, збільшеною дальністю польоту та посиленою бойовою частиною.

Наразі ГУР зафіксувало нову адаптацію цього БпЛА – "Молнія-2Р", призначену для ведення повітряної розвідки. Для цього російські розробники інтегрували до апарата мікрокомп’ютер Raspberry Pi 5, а також китайський Mini PC F8, промаркований російським брендом Raskat (ТОВ "Новый ай ти проект") з установленою ліцензійною операційною системою Windows 11.

Окрім курсової FPV-камери, безпілотник отримав додаткову китайську камеру SIYI ZR10 з десятикратним оптичним зумом і тривісною стабілізацією, що суттєво розширює можливості спостереження та коригування.

Для передавання відеосигналу з обох камер, телеметрії та команд керування на борту "Молніі-2Р" росіяни встановили супутниковий термінал Starlink.

З повним переліком складових та електронних компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.

