Фото: росСМИ

В России партия Путина поздравила матерей российских военных, погибших в Украине, с 8 марта. Вот только подарок получился словно с намеком

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Представительница партии Путина "Единая Россия" Анна Махунова вместе с представителями фонда "Защитники Отечества по Мурманской области" поздравили с 8 марта матерей ликвидированных оккупантов, воевавших против Украины. На фотографиях можно увидеть, что женщинам, сыновья которых участвовали в агрессии против украинского народа, вручили вполне "символические" подарки - мясорубки.

Напомним, что ранее в России школьники поздравили кафиров с днем сил специальных операций РФ эмблемой украинских Сил специальных операций.