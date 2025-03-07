Фото: росЗМІ

На Росії партія Путіна привітала матерів російських військових, які загинули в Україні, з 8 березня. От тільки подарунок вийшов немов з натяком

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Представниця партії Путіна "Єдина Росія" Ганна Махунова разом з представниками фонду "Захисники Вітчизни по Мурманській області" привітали з 8 березня матерів ліквідованих окупантів, які воювали проти України. На фотографіях можна побачити, що жінкам, чиї сини брали участь в агресії проти українського народу, вручили цілком "символічні" подарунки - м'ясорубки.

Нагадаємо, що раніше на Росії школярі привітали окупантів із днем сил спеціальних операцій РФ емблемою українських Сил спеціальних операцій.