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У ЗМІ з'явилась інформація про те, що адміністрація Трампа збирається скасувати правовий статус для біженців. У Білому Домі прокоментували ситуацію

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає RegioNews.

За словами Керолайн Левітт, поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності. Вона також додала, що насправді подібного рішення на даний момент американська влада не ухвалювала.

"Це чергова неправдива новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, що не мають точних відомостей. Справжній стан справ — рішення щодо цього ще не прийнято", - заявила речниця Білого Дому.

Слід зазначити, що 6 березня видання Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що в США планують скасувати Тимчасово захищений статус (TPS). Якби це сталось, що тисячі біженців (зокрема, понад 240 тисяч громадян України) опинилися б під ризиком депортації.