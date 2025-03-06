01:52  06 березня
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06:57  06 березня
У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто
05:45  06 березня
Поцупила гроші, косметику та телефон: у Києві прибиральниця обікрала салон краси
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 19:24

Депортація українців з США: у Білому Домі зробили заяву

06 березня 2025, 19:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що адміністрація Трампа збирається скасувати правовий статус для біженців. У Білому Домі прокоментували ситуацію

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає RegioNews.

За словами Керолайн Левітт, поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності. Вона також додала, що насправді подібного рішення на даний момент американська влада не ухвалювала.

"Це чергова неправдива новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, що не мають точних відомостей. Справжній стан справ — рішення щодо цього ще не прийнято", - заявила речниця Білого Дому.

Слід зазначити, що 6 березня видання Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що в США планують скасувати Тимчасово захищений статус (TPS). Якби це сталось, що тисячі біженців (зокрема, понад 240 тисяч громадян України) опинилися б під ризиком депортації.

біженці Білий Дім США
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Кількість жертв у Кривому Розі знову зросла: у лікарні померла жінка
06 березня 2025, 19:48
Корупція та кришування схем у Києві: Комарницький представляв "слуг", але його замінили на Ткаченка
06 березня 2025, 19:30
Зеленський заявив про відновлення роботи з США - яка дата наступної зустрічі
06 березня 2025, 18:54
Нардепка Інна Свириба відмовилася від мандата: хто її замінить
06 березня 2025, 18:35
Смертельна ДТП на Київщині: авто вилетіло на узбіччя та перекинулось
06 березня 2025, 18:32
На Житомирщині врятували двох людей, які провалилися під лід
06 березня 2025, 18:00
Під Києвом спалахнули масштабні пожежі: є загроза для населених пунктів
06 березня 2025, 17:25
США остаточно руйнують світовий порядок: Залужний виступив з заявою про позицію США у війні РФ проти України
06 березня 2025, 17:07
Війська РФ атакували FPV-дроном жителя Гуляйполя
06 березня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »