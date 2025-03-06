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Администрация Трампа планирует упразднить важные программы, позволявшие беженцам находиться в США. В частности, это повлияет на украинцев, переехавших туда из-за войны

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в администрации президента США, передает RegioNews.

В издании сообщили, что в администрации Трампа планируют упразднить Временно защищенный статус (TPS) уже в апреле 2025 года. Это повлияет более чем на 240 тысяч украинских беженцев. В частности, это может создать проблемы для находящихся в США 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.

Из-за отмены правового статуса мигранты, приехавшие в Штаты по таким программам, могут попасть под процедуру ускоренной депортации. В частности, это касается лиц, въехавших на территорию США через законные пункты пропуска без официального вида на жительство в стране.

Справка. Программа Временно защищенного статуса (TPS) подразумевает, что граждане других стран могут временно въезжать на территорию США без индивидуальных процедур. То есть это групповой правовой статус. После отмены программы каждому придется оформлять статус в отдельности, когда будут учитывать конкретную ситуацию каждого лица.