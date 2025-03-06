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06 березня 2025, 16:06

Майже 300 тисяч українців можуть вже скоро депортувати з США - Reuters

06 березня 2025, 16:06
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Адміністрація Трампа планує скасувати важливі програми, які дозволяли біженцям знаходитися в США. Зокрема, це вплине на українців, які переїхали туди через війну

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника в адміністрації президента США, передає RegioNews.

У виданні повідомили, що в адміністрації Трампа планують скасувати Тимчасово захищений статус (TPS) вже в квітні 2025 року. Це вплине на понад 240 тисяч українських біженців. Зокрема, це може створити проблеми для 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, які знаходяться в США.

Через скасування правового статусу мігранти, які приїхали до Штатів по таких програмах, можуть потрапити під процедуру прискореної депортації. Зокрема, це стосується осіб, які в'їхали на територію США через законні пункти пропуску без офіційного дозволу на проживання в країні.

Довідка. Програма Тимчасово захищеного статусу (TPS) передбачає, що громадяни інших країн можуть тимчасово в'їжджати на територію США без індивідуальних процедур. Тобто, це груповий правовий статус. Після скасування програми кожному доведеться оформлювати статус окремо, коли будуть враховувати конкретну ситуацію кожної особи.

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