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01 марта 2025, 00:45

В Британии судят мужчин, укравших золотой унитаз за 6 миллионов

01 марта 2025, 00:45
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Фото: YouTube
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Трое мужчин в Британии судят за то, что они украли золотой унитаз. Известно, что он был застрахован на шесть миллионов

Об этом сообщает Assosiated Press, передает RegioNews.

В Оксфордском суде Великобритании начался судебный процесс над тремя мужчинами. Их обвиняют в воровстве 18-каратного золотого унитаза. Он обошелся около 6 миллионов долларов США. Самая кража произошла в Бленхеймском дворце осенью 2019 года.

По данным следствия, мужчины сначала проводили разведку, чтобы совершить кражу со взломом. Злоумышленники выломали дверь туалета и отсоединили унитаз от системы водоснабжения. В результате подтопило значительную часть дворца, который является объектом Всемирного наследия Юнеско.

Сам золотой унитаз не был найден. По словам злоумышленников, они распилили его и продали по частям.

Справка . Золотой унитаз является сатирической работой итальянца Маурицио Каттелана под названием "Америка", которая высмеивает чрезмерное богатство. Этот туалет был застрахован на 6 миллионов долларов.

Экспонат присутствовал в Бленхеймском дворце, где родился известный премьер-министр Уинстон Черчилль. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.

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