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Трьох чоловіків у Британії судять через те, що вони вкрали золотий унітаз. Відомо, що він був застрахований на шість мільйонів

Про це повідомляє Assosiated Press, передає RegioNews.

В Оксфордському суді Великобританії розпочався судовий процес над трьома чоловіками. Їх обвинувачують у крадіжці 18-каратного золотого унітазу. Він коштував близько 6 мільйонів доларів США. Сама крадіжка скалась у Бленхеймському палаці восени 2019 року.

За даними слідства, чоловіки спочатку проводили розвідку, щоб скоїти крадіжку зі зломом. Зловмисники виламали двері туалету та від’єднали унітаз від системи водопостачання. Внаслідок цього підтопило значну частину палацу, який є обк'єктом Всесвітньої спадщини Юнеско.

Сам золотий унітаз не було знайдено. За словами зловмисників, вони розпиляли його та продали по частинах.

Довідка. Золотий унітаз є сатиристичною роботою італійця Мауріціо Каттелана під назвою "Америка", яка висміює надмірне багатство. Цей туалет було застраховано на 6 мільйонів доларів США.

Експонат був присутній у Бленхеймському палаці, де народився відомий прем'єр-міністр Вінстон Черчілль. У 2016 році інсталяція виставлялася в Нью-Йорку в музеї Гуггенхейма.