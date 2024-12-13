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Россия массированно атакует Украину 13 декабря. Польша подняла в небо истребители и привела в состояние наивысшей готовности наземные средства ПВО

Об этом сообщает Оперативное командование Польши, передает RegioNews.

Польское командование привлекло все силы и средства, в том числе подняты пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшую готовность.

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование Польши осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. По всей стране объявлена воздушная тревога.