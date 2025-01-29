фото: ГПСУ

Житель Ковельского района организовал схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в Польшу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Делка задержали во время попытки пересечь госграницу и получения от "клиента" 7000 долларов. У 25-летнего мужчины правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли доказательства его незаконной деятельности.

Фигуранту объявили подозрение, ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу.