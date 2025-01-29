фото: ДПСУ

Житель Ковельського району організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон до Польщі

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ділка затримали під час спроби перетнути держкордон і отримання від "клієнта" 7000 доларів. У 25-річного чоловіка правоохоронці провели обшуки, під час яких знайшли докази його незаконної діяльності.

Фігуранту оголосили підозру, йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі.