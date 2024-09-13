В Луцке будут судить россиянина, дважды изнасиловавшего 12-летнюю девочку
В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина РФ, жившего в Луцке. Россиянин дважды изнасиловал 12-летнюю девочку
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
По данным следствия, в октябре 2023 и марте 2024 года дважды уже судимый мужчина, гостивший в доме, залезал в постель к спящей девочке и насиловал ее.
Приговор суда злоумышленник будет ожидать под стражей. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, в Житомирской области 23-летний парень изнасиловал 7-летнюю сестру своей девушки. Дело в отношении злоумышленника отправили в суд.
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