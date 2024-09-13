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В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина РФ, жившего в Луцке. Россиянин дважды изнасиловал 12-летнюю девочку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2023 и марте 2024 года дважды уже судимый мужчина, гостивший в доме, залезал в постель к спящей девочке и насиловал ее.

Приговор суда злоумышленник будет ожидать под стражей. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Житомирской области 23-летний парень изнасиловал 7-летнюю сестру своей девушки. Дело в отношении злоумышленника отправили в суд.