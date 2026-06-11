Фото: полиция

В Ямполе полицейские спасли местного жителя, который собирался подорвать себя и изъяли у него целый арсенал оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось 9 июня. В полицию обратилась обеспокоенная женщина и сообщила, что ее муж пошел на берег реки Днестр, чтобы покончить с собой.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и начали с ним переговоры. Полицейским удалось наладить контакт, успокоить его и убедить отдать боеприпас, которым тот собирался подорвать себя.

В дальнейшем во время обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили еще одну гранату с запалом, почти 300 патронов, десять самодельных взрывных устройств и два магазина к автомату.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Следователи выясняют, откуда у мужчины арсенал боеприпасов.

Напомним, во Львовской области мужчина поджег себя после ссоры с тещей – он получил ожоги 3-4 степени 98% тела. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.