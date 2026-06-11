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11 червня 2026, 12:55

Хотів підірвати себе на березі Дністра: на Вінниччині чоловіка врятували від самогубства

11 червня 2026, 12:55
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Фото: поліція
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У Ямполі поліцейські врятували місцевого мешканця, який збирався підірвати себе, та вилучили у нього цілий арсенал зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася 9 червня. До поліції звернулася занепокоєна жінка й повідомила, що її чоловік пішов на берег річки Дністер, аби накласти на себе руки.

Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та розпочали з ним перемовини. Поліцейським вдалося налагодити контакт, заспокоїти його та переконати віддати боєприпас, яким той збирався себе підірвати.

Надалі під час обшуку у будинку чоловіка правоохоронці виявили ще одну гранату із запалом, майже 300 набоїв, десять саморобних вибухових пристроїв та два магазини до автомата.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Наразі слідчі з'ясовують, звідки у чоловіка арсенал боєприпасів.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею – він отримав опіки 3-4 ступеня 98% тіла. Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.

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