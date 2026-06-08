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08 червня 2026, 11:58

На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік

08 червня 2026, 11:58
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Фото: поліція
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Трагедія сталась ввечері 6 червня у Вінницькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Машиніст потяга здійснив наїзд на 69-річного жителя Вінниця, який раптово вийшов на залізничну колію в селі Майдан Чапельський. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Рівненщині потяг на смерть збив 17-річного хлопця. Відомо, що під час трагедії він перебував у навушниках.

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