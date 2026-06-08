Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Машиніст потяга здійснив наїзд на 69-річного жителя Вінниця, який раптово вийшов на залізничну колію в селі Майдан Чапельський. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, вранці 2 червня на Рівненщині потяг на смерть збив 17-річного хлопця. Відомо, що під час трагедії він перебував у навушниках.