20 сентября 2024

План победы от Зеленского: принесет ли он мир в 2025 году?

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него уже есть готовый план победы в войне с Россией. На следующей неделе он его представит Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу, а также двум кандидатам...