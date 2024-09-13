В Черновцах иномарка врезалась в припаркованный автомобиль, который отлетел и насмерть задавил человека

фото: Нацполиция

Смертельное ДТП произошло вчера, 12 сентября, в поселке Черновцы Могилев-Подольского района. Потерпевший погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.

По материалам следствия, на одной из улиц поселка автомобиль Ford врезался в припаркованный ВАЗ. Из-за удара легковушка отбросила прямо на 69-летнего владельца, стоявшего рядом со своей машиной. За рулем Ford был 36-летний водитель.

"В результате ДТП старший мужчина от полученных травм погиб на месте", – говорится в сообщении.

У водителя иномарки отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. Правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 11 сентября на трассе в селе Давыдов Львовского района произошло смертельное ДТП. От полученных в результате аварии травм 68-летний мужчина погиб на месте.