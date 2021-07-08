Полиция Виннитчины задержала криминального авторитета, который находился в розыске

Фото: Нацполиция

В Винницкой области правоохранители задержали преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В полиции выяснили, что иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилование с угрозой убийства и разбоя, соединенного с насилием и грабежа.

Миграционная полиция задержала опасного преступника на основании постановления суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.

В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.

Напомним, 25 июня "криминального авторитета" из списка СНБО принудительно вернули в страну происхождения.