Полиция Виннитчины задержала криминального авторитета, который находился в розыске
В Винницкой области правоохранители задержали преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
В полиции выяснили, что иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилование с угрозой убийства и разбоя, соединенного с насилием и грабежа.
Миграционная полиция задержала опасного преступника на основании постановления суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.
В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.
Напомним, 25 июня "криминального авторитета" из списка СНБО принудительно вернули в страну происхождения.
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