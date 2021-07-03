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03 июля 2021, 16:41 5154

Смерть мужчины после прививки Pfizer в Виннице: появились новые подробности

03 июля 2021, 16:41 5154
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Фото: из открытых источников
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Винничанин, который получил прививку COVID-вакциной от Pfizer, ранее не обращался к медикам за помощью

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Сегодня" рассказала директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

Так, сообщается, что первую дозу вакцины 47-летний мужчина получил на предприятии в Виннице.

"Сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья. Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", - рассказала Задорожная.

По полученной информации, ранее мужчина не обращался к медикам за помощью. Также, стало известно, что работа мужчины не была связана с вредным производством. У других людей, которым сделали прививку из того же флакона с препаратом, проблем со здоровьем после укола нет.

Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", - отметила Задорожная.

Ранее сообщалось, что через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области.

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