Смерть чоловіка після щеплення Pfizer у Вінниці: з'явилися нові подробиці

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Вінничанин, який отримав щеплення COVID-вакциною від Pfizer, раніше не звертався до медиків за допомогою

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Сегодня" розповіла директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Ольга Задорожна.

Так, повідомляється, що першу дозу вакцини 47-річний чоловік отримав на підприємстві у Вінниці.

"Зараз триває розтин, результати якого, очевидно, будуть відомі до ранку неділі. Вакцинація цього чоловіка відбулася о 13:42, стало зле йому о 18:00. Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим", - розповіла Задорожна.

За отриманою інформацією, раніше чоловік не звертався до медиків за допомогою. Також, стало відомо, що робота чоловіка не була пов'язана зі шкідливим виробництвом. У інших людей, яким зробили щеплення з того ж флакону з препаратом, проблем зі здоров'ям після уколу немає.

Флакон вакцини використовувався на шістьох людей. У п'яти осіб, які були щеплені з цього ж флакона, жодної реакції не було. Всього ж на підприємстві були вакциновані 135 осіб, жодних реакцій більше ні в кого не було", - зазначила Задорожна.

Раніше повідомлялось, що через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.