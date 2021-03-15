На Вінниччині оголосили підозру чоловіку, який вчинив стрілянину та знеструмив частину селища

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Фото: Нацполіція

У Вінницькій області 35-річному чоловіку, який влаштував стрілянину та намагався втекти від поліції на автомобілі, оголошено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Відомо, що зловмисник зробив близько 20 пострілів з автомата і пошкодив високовольтний електричний кабель. Через це майже все село залишилося без світла.

Для затримання озброєного зловмисника на території області вводилась в дію поліцейська операція "Сирена", - повідомили правоохоронці.

У результаті проведених оперативних та розшукових заходів працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДУ близько 23 години затримали підозрюваного, який тікав на автомобілі "Porsche Cayenne" на території смт. Агрономічне Вінницького району.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років.

Нагадаємо, чиновник Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними і пропонував їм хабар.