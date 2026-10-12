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На утро 12 октября из-за боевых действий часть потребителей в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за непогоды обесточены 63 населенных пункта в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

В то же время из-за сетевых ограничений от предварительных обстрелов в ряде регионов 12 октября применяются графики почасовых отключений и ограничение мощности для промышленности и бизнеса во избежание перегрузки сетей.

Напомним, в ночь на 12 октября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БпЛА. Зафиксированы попадания на 15 локациях.