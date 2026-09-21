У ніч на 21 вересня РФ атакувала Україну 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 147 російських дронів та одну "Бандероль".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі.