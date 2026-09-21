09:26  21 вересня
На Львівщині вантажівка наїхала на електроскутер: водій загинув
07:46  21 вересня
У лісі на Київщині чоловік знайшов гранату РГД-5, прикріплену до дерева
11:27  20 вересня
На Запоріжжі ворог двічі атакував рятувальників: пошкоджено спецтранспорт
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2026, 08:56

Сили ППО знешкодили 147 дронів та "Бандероль", якими росіяни атакували Україну

21 вересня 2026, 08:56
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У ніч на 21 вересня РФ атакувала Україну 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 147 російських дронів та одну "Бандероль".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли наслідки атака безпілотники ППО
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Завершилася програма спрощеного повернення із СЗЧ: які правила діють тепер
21 вересня 2026, 11:45
На Житомирщині ворог атакував АЗС біля Звягеля: спалахнула пожежа
21 вересня 2026, 11:33
Ворожий БпЛА влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Полтавщині: виникла пожежа
21 вересня 2026, 11:20
Український досвід змінює НАТО: як війна переписує правила сучасної війни
21 вересня 2026, 11:18
У лікарні помер 20-річний юнак, поранений під час удару по Дніпру 3 вересня
21 вересня 2026, 10:59
Підробила інвалідність за допомогою ШІ: на Прикарпатті жінку оштрафували на 8,5 тис. грн
21 вересня 2026, 10:56
Чи можна голитися після лазерної епіляції: розбираємось без міфів
21 вересня 2026, 10:50
На Рівненщині легковик врізався у дерево в кюветі: загинули двоє людей
21 вересня 2026, 10:41
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Лозовій
21 вересня 2026, 10:35
Через обстріли та негоду є знеструмлення у чотирьох областях – Міненерго
21 вересня 2026, 10:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »