27 мільярдів доларів на оборону: Єврокомісари назвали умови для України

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Єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос надіслали народним депутатам лист із переліком умов, необхідних для отримання Україною фінансування за програмами Ukraine Facility та Ukraine Support Loan

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Верховній Раді, передає RegioNews.

Документ став відповіддю на прохання України виділити додаткові 27 мільярдів доларів на оборону, яке раніше озвучували президент Володимир Зеленський та українські урядовці.

У листі зазначено перелік законів, які необхідно ухвалити для отримання раніше оголошеного фінансування, а також терміни виконання відповідних зобов’язань та обсяги коштів.

Йдеться про умови, які Україна взяла на себе раніше в межах програм підтримки ЄС.

3 вересня Європейська комісія офіційно подала до Ради ЄС документ на затвердження восьмого траншу за програмою Ukraine Facility. Його обсяг становить близько 3 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, Україна виконала п’ять із 12 умов для отримання другого траншу за Ukraine Support Loan. Водночас Верховна Рада ще не ухвалила законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро. За словами одного з посадовців ЄС, це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету.

У документі також згадується необхідність забезпечення прав національних меншин.

Раніше Угорщина заявляла про претензії до України щодо захисту прав угорської меншини та пов’язувала це питання з відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заперечив відсутність прогресу України у цьому питанні. У Єврокомісії також не погоджуються з твердженнями про відсутність прогресу у сфері захисту прав національних меншин.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Будапешт досі не озвучив Києву конкретних вимог, виконання яких дозволило б відкрити переговорні кластери.

Нагадаємо, 11 вересня Європейська комісія ухвалила рішення про виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Кошти нададуть у межах кредиту на загальну суму 90 млрд євро.