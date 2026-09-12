Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил по Украине:

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

8 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

129 ударных БпЛА типа Shahed (половина из них реактивны), S8000 "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Основное направление удара – Одесщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 110 целей:

6 крылатых ракет "Калибр";

1 S8000 "Бандероль";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

101 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушения, возник пожар в 25-этажке, пострадали более 20 человек.