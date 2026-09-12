Фото: ГСЧС

В результате ночной вражеской атаки по Одесщине пострадали 28 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Среди пострадавших – пятимесячный младенец и 17-летний юноша.

Четырнадцать человек госпитализированы, восьмерым медики оказали помощь на месте, а шестеро после осмотра отказались от госпитализации.

Глава ОВА отметил, что большинство травмированных находятся в состоянии средней тяжести, один человек – в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушения, возник пожар в 25-этажке. Сообщалось о 21 пострадавшем.