Количество пострадавших в Одесской области возросло до 28: среди них – младенец и подросток
В результате ночной вражеской атаки по Одесщине пострадали 28 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Среди пострадавших – пятимесячный младенец и 17-летний юноша.
Четырнадцать человек госпитализированы, восьмерым медики оказали помощь на месте, а шестеро после осмотра отказались от госпитализации.
Глава ОВА отметил, что большинство травмированных находятся в состоянии средней тяжести, один человек – в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушения, возник пожар в 25-этажке. Сообщалось о 21 пострадавшем.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Полтавщине столкнулись трактор и автомобиль: пострадали трое детей и женщина
12 сентября 2026, 12:22Вражеский БПЛА повредил железнодорожную инфраструктуру на Полтавщине
12 сентября 2026, 11:58Один человек погиб, есть пострадавшие: враг атаковал Киевщину дронами
12 сентября 2026, 11:41Основное направление удара – Одесщина: РФ запустила по Украине баллистику, ракеты Х-59/69 и более 120 БПЛА
12 сентября 2026, 10:54Россияне попали в предприятие в Житомирской области: произошел пожар
12 сентября 2026, 10:43Враг ударил по Запорожью: разрушен дом, есть погибшие и травмированные
12 сентября 2026, 10:21Массированный удар по Одесщине: разрушения, пожар в 25-этажке, много пострадавших
12 сентября 2026, 09:48В Кривом Роге и Днепре из-за обстрелов повреждены предприятия
12 сентября 2026, 09:20Повар Евгений Клопотенко признался, планируют ли они с женой детей
12 сентября 2026, 01:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »