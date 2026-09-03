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Об этом сообщили в Министерстве юстиции, разрабатывавшей услугу совместно с Министерством цифровой трансформации, передает RegioNews.

Этап бета-тестирования прошел успешно и услуга стала доступна всем гражданам, которые отвечают определенным критериям.

Воспользоваться услугой могут супруги при условии взаимного согласия, отсутствия общих несовершеннолетних детей, наличии ID-карты или загранпаспорта, верифицированного РНОКПП, "Дія.Подписи" и записи о браке в ГРАГС.

Процедура проходит без посещения отделов ГРАГС: один из партнеров подает заявление и выбирает время видеоконференции (не ранее чем через месяц и два дня), а другой подтверждает его в течение 12 часов.

В определенное время супруги проходят короткую видеоконференцию с регистратором, в ходе которой партнеры подтверждают свое намерение. Затем в течение 24 часов электронное свидетельство о расторжении брака появится в "Дії", а бумажный документ пришлют "Укрпочтой" каждому из супругов по указанному в заявлении адресу.

Напомним, функцию жениться онлайн по видеосвязи через приложение "Дія" апустили в Украине в августе 2024 года.