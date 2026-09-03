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Про це повідомили в Міністерстві юстиції, яка розробляла послугу спільно з Міністерством цифрової трансформації, передає RegioNews.

Етап бета-тестування пройшов успішно і послуга стала доступною для всіх громадян, які відповідають визначеним критеріям.

Скористатися послугою може подружжя за умов взаємної згоди, відсутності спільних неповнолітніх дітей, наявності ID-картки або закордонного паспорта, верифікованого РНОКПП, "Дія.Підпису" та запису про шлюб у ДРАЦС.

Процедура відбувається без відвідування відділів ДРАЦС: один із партнерів подає заяву та обирає час відеоконференції (не раніше ніж через місяць і два дні), а інший підтверджує її протягом 12 годин.

У визначений час подружжя проходить коротку відеоконференцію з реєстратором, під час якої партнери підтверджують свій намір. Потім протягом 24 годин електронне свідоцтво про розірвання шлюбу з'явиться в "Дії", а паперовий документ надішлють "Укрпоштою" кожному з подружжя на зазначену в заяві адресу.

Нагадаємо, функцію одружитися онлайн по відеозв'язку через застосунок "Дія" запустили в Україні в серпні 2024 року.