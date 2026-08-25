Ціни на бензин "штормить": що відбувається на АЗС в Україні
В Україні ціни на АЗС через низку факторів регулярно змінюються. Стало відомо, скільки зараз коштує заправити авто
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 25 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 83,64 гривні за літр (+0,55 гривні);
- бензин А-95 – 80,02 гривні за літр (-0,03 гривні);
- бензин А-92 – 76,95 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 92,97 гривні за літр (+0,07 гривні);
- автогаз – 43,73 гривні за літр (без змін).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
РФ б'є по складах супермаркетів: у METRO та Епіцентрі розповіли, чи буде подорожчання
25 серпня 2026, 23:40Вартість житла в столиці злетіла в ціні: скільки доведеться витрачати на життя в Києві
25 серпня 2026, 23:20На Херсонщині росіяни вбили людину
25 серпня 2026, 22:45Окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей
25 серпня 2026, 22:38На Харківщині нацгвардійці звільнили лісовий масив і взяли під контроль частину села
25 серпня 2026, 22:19ДТП на Житомирщині: через зіткнення легковика та маршрутки постраждали семеро людей
25 серпня 2026, 21:47Смертельна ДТП на Полтавщині: загинуло двоє людей
25 серпня 2026, 21:25Атака дрона на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до семи
25 серпня 2026, 21:17У Бучі викрили масштабну схему незаконного продажу нерухомості
25 серпня 2026, 20:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »