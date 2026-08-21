Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 серпня РФ атакувала Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 107 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська атакували село Леб'яже Харківської області шістьма безпілотниками. Загинули дві жінки, ще дві отримали поранення.