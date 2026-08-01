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01 августа 2026, 09:00

Уже с 1 августа: в Сбербанке повысили ежемесячную комиссию

01 августа 2026, 09:00
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Фото из открытых источников
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В Сбербанке сообщили о важных изменениях. Речь идет о размере ежемесячной комиссии

Об этом сообщает Сбербанк, передает RegioNews.

С 1 августа ежемесячная комиссия Сбербанка составит 150 гривен. Однако важно заметить, что эту комиссию оплачивают только те клиенты, которые не используют свою карту.

Для того чтобы не платить такую комиссию, нужно хотя бы раз в год сделать любую операцию. К примеру, оплатить покупку или перевести средства.

Напомним, в Новой почте также сообщали об изменениях с 1 августа. Теперь отделения будут иметь другие графики.

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