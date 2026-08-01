Уже з 1 серпня: у Ощадбанку підвищили щомісячну комісію
У Ощадбанку повідомили про важливі зміни. Йдеться про розмір щомісячної комісії
Про це повідомляє Ощадбанк, передає RegioNews.
З 1 серпня щомісячна комісія Ощадбанку буде становити 150 гривень. Однак важливо зауважити, що цю комісію сплачують лише ті клієнти, які не використовують свою картку.
Для того, щоб не сплачувати таку комісію, потрібно хоча б раз на рік зробити будь-яку операцію. Наприклад, оплатити покупку або переказати кошти.
Нагадаємо, у Новій пошті також повідомляли про зміни з 1 серпня. Тепер відділення матимуть інші графіки.
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
Склад морських дронів, мости та база окупантів: Генштаб повідомив про ураження цілей РФ
01 серпня 2026, 10:52На Львівщині зіткнулися легковик і автобус: 11 людей травмовані
01 серпня 2026, 10:291470 окупантів і понад 1800 дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
01 серпня 2026, 10:11На Полтавщині ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю
01 серпня 2026, 10:001026 російських ударів по Запорізькій області за добу: одна людина загинула, двоє поранені
01 серпня 2026, 09:40Нічний ракетний удар Росії по Київщині: постраждали двоє людей
01 серпня 2026, 09:24Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
01 серпня 2026, 09:20Росія завдала балістичного удару по Києву: 9 загиблих, 28 постраждалих
01 серпня 2026, 08:51Співак Володимир Дантес розпочав несподіванний бізнес
01 серпня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором