Уже з 1 серпня: у Ощадбанку підвищили щомісячну комісію

Фото з відкритих джерел

У Ощадбанку повідомили про важливі зміни. Йдеться про розмір щомісячної комісії

Про це повідомляє Ощадбанк, передає RegioNews.

З 1 серпня щомісячна комісія Ощадбанку буде становити 150 гривень. Однак важливо зауважити, що цю комісію сплачують лише ті клієнти, які не використовують свою картку.

Для того, щоб не сплачувати таку комісію, потрібно хоча б раз на рік зробити будь-яку операцію. Наприклад, оплатити покупку або переказати кошти.

Нагадаємо, у Новій пошті також повідомляли про зміни з 1 серпня. Тепер відділення матимуть інші графіки.