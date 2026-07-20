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20 липня 2026, 19:55

Псевдозбір на лікування СМА: Назарій Гусаков отримав нову підозру

20 липня 2026, 19:55
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Фото з відкритих джерел
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Назарію Гусакову повідомили про нову підозру. Йдеться про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом

Про це повідомляє прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, кошти, які люди перераховували на збір, потім проходили через низку фінансових операцій. Гроші переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

Слідство переконане, що це робилось, щоб приховати походження грошей. Загалом йдеться про операціїх на 162,5 мільйона гривень. Також встановили нових потерпілих: якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Сума збитків зросла до понад 2 мільйона гривень.

"Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах", - каже генеральний прокурор.

Нагадаємо, скандал із Гусаковим розгорівся влітку 2025 року.

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Як повідомив президент Володимир Зеленськицй, до якого дійшла гучна справа, Гусаков залишив територію України 13 червня. На той час він знаходився в Італії.

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