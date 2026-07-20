Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской, Житомирской и Николаевской областных прокуратур, а также Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона разоблачены лица, которые за вознаграждение регистрировали и верифицировали спутниковые терминалы Starlink для дальнейшего использования российскими военными

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемые через Telegram устанавливали контакт с представителями спецслужб РФ или их посредниками, платившими за регистрацию терминалов. Они оформляли оборудование на себя или привлекали знакомых и родственников, после чего передавали данные кураторам. После верификации терминалы становились доступными для использования оккупационных войск.

В Киеве двое мужчин за 100 долларов США за каждое устройство зарегистрировали не менее 67 терминалов. Часть работала на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей, обеспечивая связь и координацию действий российских военных.

В Житомире 33-летняя женщина зарегистрировала Starlink за 2 тыс. грн, а затем привлекла еще трех человек для оформления других терминалов, получив дополнительное вознаграждение. Кроме того, она сообщила о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества.

В Николаевской области разоблачен 19-летний студент, который зарегистрировал Starlink на свое имя и планировал оформить еще несколько терминалов через знакомых.

В Кировоградской области в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего, который, по версии следствия, за вознаграждение оформлял терминалы Starlink на себя, родственников и знакомых, осознавая, что они могут использоваться вооруженными силами РФ.

Обвинительный акт в отношении него уже направлен в суд.

Всем разоблаченным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Незаконно зарегистрированные устройства заблокированы.

Напомним, что СБУ разоблачила восемь агентов РФ . Они по заказу врага регистрировали спутниковые терминалы Starlink для российских войск.