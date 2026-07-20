Працювали на ворога: у чотирьох областях викрили схему верифікації Starlink для окупантів

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Київської, Житомирської та Миколаївської обласних прокуратур, а також Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито осіб, які за винагороду реєстрували та верифікували супутникові термінали Starlink для подальшого використання російськими військовими

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрювані через Telegram встановлювали контакт із представниками спецслужб РФ або їхніми посередниками, які платили за реєстрацію терміналів. Вони оформлювали обладнання на себе або залучали знайомих і родичів, після чого передавали дані кураторам. Після верифікації термінали ставали доступними для використання окупаційними військами.

У Києві двоє чоловіків за 100 доларів США за кожен пристрій зареєстрували щонайменше 67 терміналів. Частина з них працювала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, забезпечуючи зв’язок і координацію дій російських військових.

У Житомирі 33-річна жінка зареєструвала Starlink за 2 тис. грн, а згодом залучила ще трьох осіб для оформлення інших терміналів, отримавши додаткову винагороду. Крім того, їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини.

На Миколаївщині викрито 19-річного студента, який зареєстрував Starlink на своє ім’я та планував оформити ще кілька терміналів через знайомих.

На Кіровоградщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який, за версією слідства, за винагороду оформлював термінали Starlink на себе, родичів і знайомих, усвідомлюючи, що вони можуть використовуватися збройними силами РФ.

Обвинувальний акт стосовно нього уже направлено до суду.

Усім викритим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Незаконно зареєстровані пристрої заблоковано.

Нагадаємо,що СБУ викрила вісьмох агентів РФ. Вони на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Starlink для російських військ.