Українські дрони уразили понад мільйон цілей РФ від початку 2026 року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ

Про це повідомило Міністерсто оборони, передає RegioNews.

За цей період втрати противника внаслідок роботи безпілотних підрозділів склали 193,5 тисячі військових – знищених або важко поранених.

Нині близько 90% усіх уражень російських військ забезпечують саме безпілотники.

Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні – тоді було уражено понад 200 тисяч ворожих цілей.

При цьому, як відзначають у Міноборони, за кожен успішний удар військовослужбовці отримують єБали, які можуть обмінювати на нове обладнання через платформу Brave1 Market. Система також допомагає визначати найефективніші підрозділи та технології для швидшого забезпечення війська необхідними засобами.

Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі 19 липня завдали ураження по 13 електропідстанціях, зокрема восьми – в тимчасово окупованому Криму, і чотирьох плавзасобах тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі.