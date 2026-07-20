Фото: Міненерго

Станом на ранок 20 липня частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях залишається без світла через ворожі обстріли й пошкодження енергооб'єктів

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомлення.

Крім того, через негоду знеструмлені понад 100 населених пунктів у шести областях: Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі українців.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 20 липня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 9 локаціях.