Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 липня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 101 російський безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Крім того, близько сьомої ранку ворог завдав повторного авіаційного удару по Одесі.

Нагадаємо, вранці 15 липня російські військові завдали удару по АЗС на півночі Житомирської області. Відомо про двох постраждалих.