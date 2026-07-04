Фото: ССО ЗСУ

Ночью 4 июля Силы обороны Украины нанесли поражение по портовой нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге и попали по важной военной цели в Кронштадте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского и Командование сил специальных операций ВСУ.

Украинские дальнобойные дроны атаковали Петербургский нефтяной терминал. На объекте бушует пожар.

Этот терминал является одним из ключевых балтийских узлов для экспорта российских нефтепродуктов, который обеспечивает отправку танкеров в Африку, Ближний Восток и другие регионы, являясь важным источником финансирования военного бюджета РФ,

Кроме нефтяной инфраструктуры, зафиксированы попадания по Кронштадту, который является важной военной целью.

Отмечается, что расстояние от госграницы Украины до места поражения вражеских объектов составляет более 850 километров.

Напомним, в ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами спецопераций нанесла удар и нанесла удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в городе Кстово.