Российские дроны ударили по газодобывающему объекту в Полтавской области: предприятие остановило работу
Утром 4 июля российские беспилотники нанесли удар по одному из газодобывающих активов "Нафтогаза" в Полтавской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на компанию "Нефтегаз Украины".
"После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно", – говорится в сообщении.
Все работники вовремя перешли в укрытие, обошлось без пострадавших.
"Этот объект уже неоднократно становился целью российских атак. Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить собственную добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону", – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара никто не пострадал.
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