Фото: Нафтогаз

Утром 4 июля российские беспилотники нанесли удар по одному из газодобывающих активов "Нафтогаза" в Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на компанию "Нефтегаз Украины".

"После атаки на объекте возник пожар. Работа предприятия остановлена, оценить масштабы повреждений пока невозможно", – говорится в сообщении.

Все работники вовремя перешли в укрытие, обошлось без пострадавших.

"Этот объект уже неоднократно становился целью российских атак. Враг системно бьет по газодобыче, пытаясь уменьшить собственную добычу Украины и усложнить подготовку к отопительному сезону", – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара никто не пострадал.