Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Полтавской области
Утром 4 июля российские военные атаковали Полтавский район
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Враг ударил беспилотником по одному из промышленных предприятий в районе.
Предварительно, в результате вражеского удара никто не пострадал.
Напомним, 3 июля российские войска нанесли авиаудар по территории птицефабрики в Херсонской области. На предприятии загорелся масштабный пожар.
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