Фото: ОВА

В ночь на 4 июля российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате вражеской атаки возник пожар складского здания с продуктами питания. Повреждения получили и расположенные рядом другие складские помещения.

Из-за обстрела пострадали два человека. Госпитализированы мужчины в возрасте 29 и 41 год. Состояние одного из них медики оценивают как средней тяжести, другого – как удовлетворительное. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Спасатели ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на большую площадь.

Напомним, 3 июля российские войска нанесли авиаудар по территории птицефабрики в Херсонской области. На предприятии загорелся масштабный пожар.