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25 червня 2026, 21:56

Довічне за державну зраду: полковника СБУ засудили за передачу таємних даних ворогу

25 червня 2026, 21:56
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Полковник, кадровий офіцер СБУ мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербували ФСБ РФ.

За грошову винагороду він зобов'язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості в тому числі дані, що становлять державну таємницю.

З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами. Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.

Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення.

В його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес центрах та кількість поранених військових і цивільних.

Так з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали.

Також він передавав документи з грифом "таємно" щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.

У лютому 2025 року зрадника викрили. У своїх показах він визнав роботу на ФСБ РФ за фінансову винагороду.

Сьогодні йому оголосили вирок, довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що напередодні суд визнав уродженця Донецької області винним у державній зраді. Проте він тепер заявив, що хоче до Росії.

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