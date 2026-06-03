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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

В состав группировки входили не менее 15 человек. Схема работала как настоящее предприятие: одни искали клиентов, другие печатали фальшивки, а третьи занимались доставкой и расчетами.

Заказ дельцы принимали лично, через посредников и дистанционно. Готовые документы передавали по почте или из рук в руки.

Злоумышленники подделывали паспорта, дипломы, водительские удостоверения или нотариальные документы. Такие документы использовались для других преступлений: незаконного пересечения границы, мошенничества, легализации чужих персональных данных, избегания ответственности и манипуляций с госреестрами.

Во время 31 обыска в Киевской области и на Буковине правоохранители изъяли печати госучреждений, голографические элементы, компьютерную технику и готовые подделки.

Задержаны шесть фигурантов, 15 участникам схемы уже сообщили о подозрении.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных и каналы сбыта поддельных документов.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.