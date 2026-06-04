Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС – FT

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Венгрия отменила 17-месячное вето, блокировавшее прогресс Украины на пути к вступлению в Европейский Союз

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

Новое правительство в Будапеште сигнализировало, что позволит также начать официальные переговоры о вступлении и соседней Молдовы.

По данным издания, решение, принятое новым венгерским правительством, открывает путь для старта переговоров 15 июня. Речь идет о начале согласования национального законодательства со стандартами ЕС в первом из шести переговорных кластеров, охватывающих 33 раздела вступительного процесса.

Премьер Венгрии заявил, что Будапешт поддержит процесс вступления Украины после заключения комплексного соглашения с Киевом о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства.

Договоренность по данным FT была достигнута после интенсивных переговоров между Украиной, Венгрией и Еврокомиссией, а также дипломатического давления со стороны других стран ЕС.

Замминистра Европы председательствующей в ЕС страны Кипра Марилена Рауна заявила, что решение о начале переговоров является "историческим моментом" как для стран-кандидатов, так и для самого Евросоюза. Она также подчеркнула, что Кипр работал с государствами-членами по обеспечению прогресса.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее отмечала, что ожидает согласия Венгрии об открытии первого переговорного кластера в июне, а следующих – в июле.

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