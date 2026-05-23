Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок

Олександр Усик та Ріко Верховен. Фото: Денис Дідківський/Суспільне

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе свій перший титульний бій у 2026 році. Суперником українця стане зірка кікбоксингу Ріко Верховен, а на кону стоятиме пояс WBC

Поєдинок Усик – Верховен відбудеться у суботу, 23 травня, в Єгипті на тлі знаменитих Піраміди Гізи.

Вечір боксу стартує о 20:00 за київським часом. Саме тоді розпочнуться перші поєдинки андеркарду. Загалом у межах шоу заплановано дев'ять боїв, зокрема три чемпіонські.

Трансляція головного бою розпочнеться близько 00:00 за Києвом, а вихід боксерів у ринг очікується не раніше 00:30.

Час початку поєдинку може змінитися залежно від тривалості попередніх боїв – якщо вони завершаться достроково або, навпаки, пройдуть усю дистанцію.

Для Верховена цей бій стане лише другим у професійному боксі. Попри це, нідерландець отримає шанс поборотися за титул WBC, тоді як Усик захищатиме пояси WBA, IBF та WBC.

