23 травня 2026, 15:40

Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок

Олександр Усик та Ріко Верховен. Фото: Денис Дідківський/Суспільне
Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе свій перший титульний бій у 2026 році. Суперником українця стане зірка кікбоксингу Ріко Верховен, а на кону стоятиме пояс WBC

Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає RegioNews.

Поєдинок Усик – Верховен відбудеться у суботу, 23 травня, в Єгипті на тлі знаменитих Піраміди Гізи.

Вечір боксу стартує о 20:00 за київським часом. Саме тоді розпочнуться перші поєдинки андеркарду. Загалом у межах шоу заплановано дев'ять боїв, зокрема три чемпіонські.

Трансляція головного бою розпочнеться близько 00:00 за Києвом, а вихід боксерів у ринг очікується не раніше 00:30.

Час початку поєдинку може змінитися залежно від тривалості попередніх боїв – якщо вони завершаться достроково або, навпаки, пройдуть усю дистанцію.

Для Верховена цей бій стане лише другим у професійному боксі. Попри це, нідерландець отримає шанс поборотися за титул WBC, тоді як Усик захищатиме пояси WBA, IBF та WBC.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели ефектну битву поглядів на тлі єгипетських пірамід

Як відомо, нещодавно Усик очолив оновлений рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від ваги) за версією ESPN.

