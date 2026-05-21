Украина в ООН призвала лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза

Андрей Мельник, Фото: Andrii Melnyk/X

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединенных Наций разработать политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

По его словам, это необходимо из-за агрессии РФ против Украины и систематических преступлений против гражданского населения.

Мельник отметил, что российская агрессия против Украины отличается особой жестокостью и систематическим насилием в отношении гражданского населения. Он сослался на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым в период с января по апрель 2026 количество жертв среди гражданских возросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 93% – по сравнению с 2024 годом.

Дипломат подчеркнул, что первые четыре месяца 2026 года стали самым смертоносным периодом для гражданского населения Украины за все время полномасштабной войны. Он отметил, что Россия усилила ракетные и дроновые атаки по мирным городам, поскольку не добивается успехов на поле боя.

Мельник напомнил, что в зимние месяцы РФ систематически атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь оставить гражданских без тепла и электроэнергии.

Отдельно он обратил внимание на тактику двойных ударов, когда после первого обстрела осуществляется повторная атака по местам прибытия медиков и спасателей.

Также дипломат рассказал о практике так называемого "сафари на людей", когда российские операторы дронов намеренно атакуют гражданские, транспорт и гуманитарные автомобили.

Он заявил, что эти действия уже квалифицированы Комиссией ООН по расследованию как преступления против человечности.

Кроме того, он сообщил, что более 20 тысяч украинских детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию, где подвергаются индоктринации и милитаризации.

Постпред выразил надежду, что Россия будет включена в следующий доклад Генерального секретаря ООН как государство, причастное к сексуальному насилию в условиях конфликта.

Он подчеркнул, что международное право теряет смысл, если военные преступления и агрессия без ответственности, и призвал государства ООН найти путь к лишению России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Напомним, недавно россияне устроили массированный террор дронами в Херсоне. Погибла 68-летняя женщина. Пострадали еще девять человек. Шесть из них – во время атаки на транспорт миссии ООН в Украине и автомобиль волонтерской группы.